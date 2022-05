Accade in via Olcese, Tor Tre Teste

Sono uscito da casa alle 15,50 per andare ad allenare i bambini. In via Olcese un carabiniere in borghese, un anziano basso ed esile, una macchina dei Carabinieri senza sirena ma con le luci sul tettino accese.

L’anziano è stato fermato e caricato sulla macchina dei Carabinieri. Era con una bicicletta vicino al cancello pedonale delle palazzine che hanno l’entrata principale in via Tovaglieri.

Le palazzine non hanno il portierato e c’è chi può entrare e uscire per commettere furti.

Come in altre parti di Roma, il ladruncolo adocchia e agisce, se indisturbato meglio ancora. Stavolta è finita così