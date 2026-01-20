Accoglienza Minori, Roma guida la rete europea: al via i progetti BRIDGE e EMBRACE UAM

Non solo assistenza, ma formazione specializzata e standard europei. È questa la filosofia dietro l’incontro di job shadowing (apprendimento sul campo) che ha visto protagonisti dieci esperti del settore sociale.

L’obiettivo è duplice: prevenire il disagio estremo tra i giovani migranti e gestire l’accoglienza di chi arriva con vissuti traumatici profondi.

I Progetti: BRIDGE e EMBRACE UAM

I due percorsi, coordinati da Parsec, puntano a costruire un linguaggio comune tra gli operatori dell’Unione Europea:

BRIDGE: Coinvolge 5 paesi e si focalizza sulla prevenzione della radicalizzazione tra i giovani migranti, agendo sulle cause dell’esclusione sociale.

EMBRACE UAM: Unisce 3 paesi per sviluppare metodologie di accoglienza “trauma-informed”, specifiche per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

Il Modello “Centro Colombi”

I dati del 2024 del Centro Colombi confermano l’efficacia dei percorsi di integrazione romani:

Accoglienza: Circa 80 ragazzi ospitati.

Istruzione: Il 98% ha frequentato corsi di lingua italiana e il 73% è inserito in percorsi scolastici regolari.

Lavoro: Avviati 8 tirocini formativi.

Strada: 156 contatti effettuati dall’unità di strada per intercettare situazioni di marginalità.

I numeri dell’accoglienza a Roma

Nonostante una lieve flessione rispetto al picco del 2022 (1.529 ingressi), la sfida rimane imponente. I rappresentanti del Dipartimento Politiche Sociali, Piero Caputo e Chiara Mastrolia, hanno certificato che nel 2025 gli accessi di minori non accompagnati nella Capitale sono stati 1.268. «Numeri che nascondono storie di sofferenza che richiedono competenze sempre più specializzate», hanno sottolineato i tecnici comunali.

Le coordinatrici straniere, Vasia Konstantopoulou (Grecia) e Ofelya Weinblat (Germania), hanno lodato le sperimentazioni romane sulla peer education: «Il confronto europeo ci fa sentire meno isolate e apre la possibilità a nuove sperimentazioni nei nostri paesi».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.