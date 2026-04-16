Nasce “DesTEENazione”: a Roma apre il nuovo hub creativo per la Generazione Z

Un nuovo punto di riferimento per gli adolescenti prende forma a Roma. Nel Municipio XI ha aperto le porte “DesTEENazione”, uno spazio pensato non solo come luogo di aggregazione, ma come presidio sociale capace di intercettare bisogni, fragilità e potenzialità dei più giovani.

Inaugurato il 15 aprile, il centro nasce all’interno del Piano di Azione Nazionale Garanzia Infanzia e rappresenta uno degli interventi più strutturati messi in campo da Roma Capitale sul fronte delle politiche giovanili. A realizzarlo è stato il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, in collaborazione con una rete ampia del Terzo Settore.

Un progetto costruito insieme

Alla base di DesTEENazione c’è un percorso di co-progettazione che ha coinvolto 16 realtà del territorio. Un modello che punta a superare l’approccio calato dall’alto, costruendo invece servizi condivisi tra istituzioni e associazioni.

Un’impostazione rivendicata anche dall’assessora alle Politiche Sociali, Barbara Funari, che sottolinea come investire sugli adolescenti significhi intervenire in anticipo su fenomeni come dispersione scolastica, isolamento e marginalità.

Un presidio per il Municipio XI

L’apertura del centro colma un vuoto importante nel quadrante sud-ovest della città. Per il territorio del Municipio XI, DesTEENazione si propone come un punto stabile di riferimento per ragazzi e famiglie, offrendo un’alternativa concreta agli spazi informali spesso privi di tutele.

Un ruolo evidenziato anche dal presidente municipale, Gianluca Lanzi, che ha definito il progetto un tassello strategico per rafforzare la rete sociale locale.

Uno spazio flessibile per crescere

Non un semplice centro ricreativo, ma un ambiente pensato per accompagnare i ragazzi in diverse fasi della crescita.

All’interno di DesTEENazione trovano spazio attività di ascolto e orientamento, laboratori creativi e aree dedicate allo studio e alla socialità.

L’obiettivo è offrire un luogo sicuro e inclusivo, capace di valorizzare talenti e allo stesso tempo prevenire situazioni di disagio. Uno spazio dove costruire relazioni, sviluppare competenze e immaginare percorsi futuri.

Con DesTEENazione, Roma prova a rafforzare il proprio sistema di welfare giovanile, puntando su un modello partecipato e radicato nei territori. Una scommessa che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della città.

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