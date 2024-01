Achille Togliani, Sacrofano celebra il Centenario

Un secolo fa nasceva Achille Togliani, attore e cantante, artista indimenticabile e interprete di successi internazionali come “Parlami d’amore Mariù”, “Signorinella”, “Lasciami cantare una canzone” e “Come pioveva”. Togliani ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia del cinema, della musica e della cultura italiana. Già allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia nei primi anni ’40 del Novecento, acclamato interprete delle prime edizioni del Festival di Sanremo e icona indiscussa della musica in Italia e all’estero, Achille Togliani nasceva a Pomponesco – in provincia di Mantova – il 16 gennaio 2024.

Molto amato dalla stampa della sua epoca non solo per il suo fascino e la sua bellezza ma anche per la storia d’amore – finita su tutti i rotocalchi – con una giovane Sophia Loren, conosciuta sul set del fotoromanzo “Principessa in esilio”. Al cinema ha lavorato accanto a Virna Lisi, Alberto Sordi, Giovanna Ralli e Renato Rascel. Achille Togliani ha segnato indubbiamente un’epoca con la sua voce e i brani da lui interpretati, molti dei quali firmati dal M° Cesare Andrea Bixio e con il quale si creò un vero e proprio sodalizio artistico.

Achille Togliani negli anni ’50 ha portato la sua musica oltre i confini dell’Italia, sempre gremiti i suoi concerti in terra americana e canadese, tra cui quello alla Carnegie Hall di New York del 1959.

Sacrofano celebra questo indimenticato artista, che ha fatto innamorare con le sue canzoni intere generazioni, con una proiezione speciale del documentario a lui dedicato dal titolo “Parlami d’amore” sabato 20 gennaio 2024 (ore 18:30) presso la Biblioteca Comunale “Al Tempo Ritrovato” (Piazza Ugo Serata, Sacrofano) alla presenza degli eredi del famoso cantante.

Scritto e diretto da Daniele Di Biasio e Adelmo Togliani e con le testimonianze, tra gli altri, di Valeria Fabrizi, Caterina D’Amico, Franco Bixio, Dario Salvatori e Fabio Frizzi, il documentario restituisce al pubblico quarant’anni di musica, cinema e costume attraverso il percorso umano e professionale di Achille Togliani.

“Parlami d’amore” è una coproduzione Rai Documentari e Santa Ponsa Film. L’opera ha conosciuto una lunga preparazione attingendo a materiale d’archivio proveniente da Rai Teche, Istituto Luce, Cineteca Nazionale e svelerà anche immagini inedite e di carattere privato provenienti dall’Archivio Togliani. Sono infatti numerose le immagini inedite che vedono impegnato Achille Togliani nei suoi concerti in terra americana, durante la visita di grandi metropoli come New York e in occasione dell’incontro con Marilyn Monroe, tra le più grandi star dell’epoca.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sacrofano ed è promosso dall’Associazione SiAmo Sacrofano. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

L. B.