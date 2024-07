Arnaldo Dell’Acqua ci ha lasciato

È morto il 23 luglio 2024 a Roma Arnaldo Dell’Acqua, tra i più noti stuntman del cinema italiano, aveva 86 anni ed era nato a Campobasso nel 1938.

Il fratello Ottaviano ha così dato la luttuosa notizia: “Un altro importante elemento del mondo degli stunt ci ha lasciato, Arnaldo Dell’Acqua tutti lo conoscevano come Aldo ,amava immensamente questa categoria e 4 giorni fa in una chiacchierata in un bel momento sereno che ha avuto, abbiamo nominato tanti colleghi che lui si é ricordato eravate tanti e che il suo pensiero ci accompagna con gioia come lui voleva. Un bacione, fratello, sei stato la mia guida e il mio mentore ti vorrò un mondo di bene e sarai sempre nel mio cuore fai buon viaggio il tuo pupillo Otaviano”

Appartenente a una famiglia di circense (era fratello di Clara, Alberto, Roberto, Fernanda, Matilde, Franchino, Ottaviano e Nadia Dell’Acqua), aveva intrapreso l’attività di stuntman e controfigura a Cinecittà, apparendo in oltre 120 film. In diversi film è stato anche la controfigura di Bud Spencer.

Tra i film segnaliamo: Gli invincibili tre (1964), Lo chiamavano Trinità… (1970), …continuavano a chiamarlo Trinità (1971), La spada normanna (1971), La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza? (1972), Piedone lo sbirro (1973), Lo chiamavano Tresette… giocava sempre col morto (1973), Ci risiamo, vero Provvidenza? (1973), Safari Express (1976), I due superpiedi quasi piatti (1977), Lo chiamavano Bulldozer (1978), Zombi 2 (1979), Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre (1979).

