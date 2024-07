“Cinema sotto le stelle” ad Anguillara

L’estate 2024 porta sul lago di Bracciano “Cinema sotto le stelle”, tra grandi film, boxe, musica e spettacoli. Evento unico nella cornice dell’Antico Chiosco in via Eugenio Montale 7 ad Anguillara con la possibilità di abbinare film con l’aperitivo sulla spiaggia o una ottima pizza ai tavoli.

E’ la proposta innovativa di Cinemov del produttore Fortunato Caruana – con una esperienza decennale nella cinematografia e nella realizzazione di eventi a livello nazionale – per la direzione generale di Fabio Cesari, il coordinamento di Letizia Di Carlo con la collaborazione tecnica di Digital Film Sound srl.

Cinque serate dal 22 al 26 luglio da non perdere, pensate per animare le giornate di fine luglio in riva al lago. Nella location a pochi metri dal lago, nella località balneare d’eccezione di Vigna di Valle, è in programma la proiezione su un grande schermo di cinque pellicole che hanno sbancato ai botteghini.

Spazio anche alla grande boxe italiana. Grazie infatti alla stretta collaborazione con la Sperandio Boxe di Paolo Sperandio, il campione italiano dei medio-massimi Adriano Sperandio farà da arbitro agli incontri-esibizioni di giovani boxer, promesse del pugilato italiano, sul ring professionale che sarà installato per l’occasione.

L’organizzazione non dimentica famiglie e bambini ai quali sarà dedicata la quarta serata con uno spettacolo dell’Associazione Teatro Helios, attivissima in produzioni dedicate ai più piccoli.

Viaggio oltreoceano in un’altra serata con il gruppo Sonora Latina e l’animazione ai ritmi di salsa e merengue bellissime di splendide ragazze cubane

Nelle sei serate intrattenimento musicale dal vivo con la cantante Cristiana Irali ed il sassofonista Maurizio Leoni.

Sabato 27 luglio la manifestazione chiude con una serata live con dj set. Media partner: L’Ortica del Venerdì Settimanale.

