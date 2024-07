ArenAniene – 7° edizione Il cinema che cura il territorio

Torna la rassegna ArenAniene da giovedì 18 luglio 2024, al Parco del Ponte Nomentano altezza via Nomentana 416, per dare il via alla sua 7ª edizione.

La rassegna che durerà fino al 18 agosto conferma la sua formula riassunta nello slogan “Ogni sera un film che ha vinto un premio”, che ha segnato il suo successo nelle precedenti stagioni.

Il sottotitolo della manifestazione è “Il cinema che cura il territorio” e lo farà con una rassegna di film e iniziative culturali e ambientali, il tutto organizzato dalla cooperativa Tam Tam con la direzione artistica e dell’allestimento di Patrizia Di Terlizzi e quella organizzativa di Giulio Gargia, con il patrocinio del Municipio 3 e la collaborazione del Centro Diurno di via Monte Tomatico della ASL RM1.

ArenAniene

ArenAniene in questi anni ha unito alle tradizionali caratteristiche del ritrovo serale estivo la ricerca della qualità del prodotto cinematografico.

Nel programma che riportiamo a fondo articolo sono stati rappresentati i maggiori festival e premi di tutto il mondo: Venezia, Cannes, Berlino, Torino, Los Angeles e Taormina con i film usciti vincitori.

Per 5 sere alla settimana saranno proiettate opere provenienti da queste prestigiose rassegne. Una volta alla settimana, invece, wild card della direzione artistica per un lavoro ritenuto particolarmente meritevole.

Novità

La novità di quest’anno sarà un film in anteprima Stella è innamorata di Sylvie Verheide e due film in uscita in contemporanea con le sale Amici per caso di Max Nardari e Stolen moments di Stefano Landini.

Altra novità, il 26 luglio una serata interamente dedicata alla musica dei cantautori romani a cura di Roma Cantautori.

Si comincia, giovedì 18 luglio alle 20 con una performance musicale di Daniele Savelli, con le cover di Rino Gaetano. Alle 21:15 seguirà la proiezione di C’è ancora domani, il pluripremiato film di Paola Cortellesi.

Di seguito il calendario fino al 2 agosto, successivamente verrà pubblicato quello fino al 18 agosto.

PROGRAMMA COMPLETO RASSEGNA

Giovedì 18 luglio

• 20:00 – Inaugurazione con la performance musicale di Daniele Savelli – INGRESSO LIBERO

• 21:15 C’É ANCORA DOMANI di e con Paola Cortellesi – David di Donatello 2024 Miglior regista esordiente

Venerdì 19 luglio

• 19:00 Emergenze Poetiche – con Agostino Raf e Capodiluce – INGRESSO LIBERO

• 21:15 POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos

– Premio Oscar 2023 miglior attrice protagonista

Sabato 20 luglio

• 19:00 Alessandro D’Agostini – “Versi Arcani” – INGRESSO LIBERO

• 21:15 THE HOLDOVERS di Alexander Payne – Premio Oscar – miglior attrice non protagonista – INGRESSO 6,50

Domenica 21 luglio

• 19: 00 Presentazione libro “Faccia” di Antonio Marturano – interviene l’autore

INGRESSO LIBERO

• 21:15 PALAZZINA LAF di Michele Riondino

David di Donatello 2024 miglior attore protagonista – intervengono gli attori del cast prima del film

Lunedì 22 luglio

• 19:00 Performance degli M2 “‘Vita da Ricchi e Poveri” – INGRESSO LIBERO

• 21:15 STELLA E INNAMORATA di Silvie Verheyde – ANTEPRIMA

Martedì 23 luglio

• 19:00 Lezione di Sri Sri Yoga per tutti con Elena Belisario – INGRESSO LIBERO

• 21:15 LA GUERRA DEI NONNI di Gianluca Ansanelli

Wild card – Interviene Gianluca Ansanelli prima del film

Mercoledì 24 luglio

• 19:00 Presentazione libro “La ragazza del Vaticano. Che fine ha fatto Emanuela? ” di Massimo Lugli e Antonio del Greco – intervengono gli autori – INGRESSO LIBERO

• 21:15 UPON ENTRY – L’ARRIVO di Alejandro Rojas e Juan Vasquez

Festival di Malaga 2023 – Premio del pubblico

Giovedì 25 luglio

• 19:00 “Madre” – Corto di animazione di Marco Del Bene – INGRESSO LIBERO

• 21:15 IO CAPITANO di Matteo Garrone

David di Donatello 2024 – miglior regia

Interviene Matteo Garrone prima del Film

Venerdì 26 luglio

• 18 – 24 :00 Serata Festival di Roma della Canzone d’autore a cura di Roma Cantautori

INGRESSO 3,50 €

Sabato 27 luglio

• 19:00 Presentazione del libro “L’Occidente e il nemico permanente” di Elena Basile

interviene l’autrice – INGRESSO LIBERO

• 21:15 FELICITA’ di Micaela Ramazzotti

Festival di Venezia 2023 – Premio Spettatori

sez. Orizzonti

Domenica 28 luglio

• 19:00 Presentazione del libro “A.I. un viaggio nel cuore della tecnologia del futuro”

di Sergio Bellucci – interviene l’autore – INGRESSO LIBERO.

• 21:15 LA GUERRA DEL TIBURTINO III

di Luca Gualano

Nastro d’argento 2023 – Miglior attore commedia

Lunedì 29 luglio

• 19:00 Presentazione del libro “Sotto un sole metallico” di Carole Beebe Tarantelli – Interviene l’autrice – INGRESSO LIBERO

• 21:15 CATTIVERIE A DOMICILIO di Thea Sharrock

Wild card

Martedì 30 luglio

• 19:00 Lezione di Sri Sri Yoga per tutti con Elena Belisario – INGRESSO LIBERO

• 21:15 THE MENU di Mark Mylod

San Francisco Indipendent Film Festival 2024 – miglior film

Mercoledì 31 luglio

• 19:00 presentazione libro “Succo di nespola-cocktails di filosofia applicata” di Zap Mangusta – interviene l’autore – INGRESSO LIBERO

• 21:15 ROMEO E GIULIETTA di Giovanni Veronesi

Wild card

Giovedì 01 agosto

• 9:00 Presentazione del libro “Una pace senza armi” di Emanuele Profumi – interviene l’autore – INGRESSO LIBERO

• 21:15 RAPITO di Marco Bellocchio

Nastro d’argento 2023 – Miglior Film

Venerdì 02 agosto

• 19:00 Animazione per bambini di Eleonora Cirulli – INGRESSO LIBERO

• 21:15 AMICI PER CASO di Max Nardari – prima del film incontro con Max Nardari e il cast del film

INFO:

ArenAniene è al Parco del Ponte Nomentano altezza di via Nomentana, 416 – Roma – 00162

Ingresso: € 6,00 intero – € 5,00 ridotto – Possessori Carta Revolution €3,50

Inaugurazione giovedì 18 luglio 2024 – ore 20,00

Eventi musicali e presentazioni ore – 19,00, proiezioni – ore 21,15

Info: 📞 336.31.88.501

Ufficio stampa: Andrea Cavazzini – press@quartapareteroma.it – cell. 329.41.31.346

ARENANIENE LA PUOI TROVARE AI SEGUENTI INDIRIZZI

www.arenaniene.it

https://www.facebook.com/arenaniene https://www.instagram.com/arenaniene/

