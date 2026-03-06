Acilia, la risposta dello Stato dopo l’esplosione: quartiere blindato e smantellato il “Grande Fratello” dello spaccio

Un boato nel cuore della notte aveva svegliato Acilia venerdì mattina, rompendo il silenzio di via di Acilia e lasciando dietro di sé vetri infranti e paura tra i residenti.

Ma la risposta dello Stato non si è fatta attendere: in poche ore, i Carabinieri hanno trasformato la caccia all’uomo per l’attentato al “Primo Coffee Shop” in un’operazione capillare che ha blindato l’intero quadrante sud-ovest della Capitale.

Dall’alba, il X Municipio è stato percorso da un dispositivo senza precedenti. Alle Aliquote di Primo Intervento (API) e agli specialisti della Compagnia di Ostia si sono uniti i reparti d’élite e il Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, che dall’alto hanno sorvegliato ogni via e ogni accesso.

L’obiettivo: ripristinare l’ordine e impedire qualsiasi fuga o nuova minaccia dopo l’esplosione.

Un dettaglio inquietante è emerso durante le perquisizioni: in via Serafino da Gorizia, i militari hanno scoperto e rimosso tre telecamere abusive, parte di un sistema di videosorveglianza usato da spacciatori per monitorare l’area e anticipare i controlli delle forze dell’ordine.

Un vero e proprio “occhio illegale” sul quartiere, che ora non potrà più interferire con l’azione della giustizia.

Bilancio dell’operazione

L’imponente dispositivo ha prodotto risultati concreti:

Arresti e denunce: tre persone finite in manette, otto denunciate per spaccio, possesso di armi e arnesi da scasso.

Droga e contanti sequestrati: cocaina, hashish, crack e 2.000 euro in contanti.

Assuntori segnalati: sedici cittadini alla Prefettura per consumo di stupefacenti.

Controllo del territorio: 175 persone identificate e 83 veicoli ispezionati.

L’operazione ha riguardato anche la sicurezza stradale: ventuno sanzioni elevate per oltre 6.000 euro e il ritiro di due patenti.

Una risposta completa, pensata non solo per colpire la criminalità, ma per restituire ai residenti la percezione di sicurezza dopo la notte di paura.

