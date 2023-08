«Con dolore diciamo addio a Carlo Mazzone, indimenticabile mister della Serie A e allenatore della Roma negli anni Novanta. Ha incarnato lo spirito romano più verace svolgendo il suo ruolo con vero spirito sportivo. La Roma è stato il suo grande amore, ma il suo impegno lo ha portato al record di panchine in serie A. Lascia un ricordo bellissimo fra tutti i suoi tifosi e coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Non possiamo non ripensare con nostalgia e affetto al suo rapporto con Roberto Baggio o con Francesco Totti, tanto per fare due esempi. Testimonianze di un calcio che oggi ci sembra lontano».

Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo.

È morto oggi, 19 agosto 2023 ad Ascoli Piceno Carlo Mazzone, storico allenatore dell’Ascoli e di tante altre squadre. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

La sua carriera da allenatore è durata quasi 40 anni, sulle panchine di Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno, con cui ha stabilito il record di panchine nella storia del calcio italiano, con 1.278 ufficiali.