Voragine a viale Jonio: carreggiata ristretta e traffico deviato

Questa mattina, martedì 22 ottobre, intorno alle 9, una voragine si è aperta all’improvviso su Viale Jonio, all’altezza del civico 178, nella zona del Tufello. L’apertura del manto stradale ha subito richiamato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti, che si sono trovati a fare i conti con disagi e traffico deviato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Montesacro e i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza.

L’assessore ai Lavori Pubblici del III Municipio, Matteo Pietrosante, ha riferito che il tratto interessato è stato subito oggetto di provvedimenti urgenti: “È stato disposto il restringimento della carreggiata tra via Col di Rezia e via Capraia, in direzione piazzale Jonio”, ha spiegato l’assessore, sottolineando che la situazione è ancora sotto osservazione.

Oltre a questo, è stata decisa l’interdizione al traffico di via Monte Fascia, per precauzione e in attesa di ulteriori verifiche tecniche da parte di Acea.

Le cause della voragine, secondo i primi rilievi, sembrerebbero riconducibili a un problema all’impianto fognario sottostante. “Il problema riguarda soprattutto la parte sottostante al manto stradale”, ha specificato Pietrosante, che ha confermato che la criticità fognaria è stata individuata come la possibile origine del cedimento.

