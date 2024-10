Giubileo, avvio lavori notturni viale Trastevere

Riqualificazione profonda per il miglioramento della sicurezza stradale è alla base dell’intervento di viale Trastevere che partirà mercoledì 23 ottobre dalle 22 alle 5 del mattino.

I lavori interessano la tratta che va da piazza Ippolito Nievo a piazza Gioachino Belli, in entrambi i sensi di marcia e dureranno un mese. Le chiusure notturne per lavori saranno sospese il venerdì e il sabato, per riprendere la domenica notte.

Le lavorazioni prevedono il rifacimento profondo della piattaforma stradale, la pulizia delle caditoie e dei tombini, e alla conclusione, il rifacimento della segnaletica orizzontale. Lungo la traiettoria della strada insistono le piazze Nievo, Mastai, Sonnino e Belli che saranno oggetto dell’intervento.

I lavori hanno un costo complessivo di circa 2 milioni di euro di fondi giubilari. Questi lavori seguono i precedenti svolti dalla Stazione di Trastevere a piazza Ippolito Nievo e quelli eseguiti sulla corsia centrale del tram.

“Saranno conclusi entro fine novembre i lavori tanto attesi su viale Trastevere – commenta l’Assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – Approfittiamo della finestra temporale di interruzione della linea del tram, in modo da poter deviare il traffico sulla preferenziale, questo ci consente di non interrompere mai la viabilità. Saranno, come di consueto, lavori notturni che tengono conto anche della vita notturna.

Il cantiere è complesso, non solo per la centralità della strada, ma anche per la presenza di quattro piazze che saranno risistemate, le lavorazioni procederanno rapidamente per chiudere il prima possibile.

Le strade di Roma – conclude Segnalini – continuano ad essere al centro della cura e della città, un beneficio che durerà ben oltre l’anno giubilare”.

Come cambia la viabilità nella zona:

A patire da mercoledì 23 ottobre sarà interdetta al traffico la corsia di viale Trastevere da Piazza Ippolito Nievo in direzione lungotevere, le auto potranno circolare sulla corsia centrale di norma riservata al tpl-trasporto pubblico locale.

Al termine di queste lavorazioni, i lavori proseguiranno nelle stesse modalità lungo la corsia in direzione della Stazione di Trastevere (fino all’altezza di piazza Nievo), con traffico deviato nella corsia tpl, dalle 22 alle 5 del mattino e con interruzione dei lavori il venerdì e il sabato e ripresa la domenica notte.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙