Roma, auto esce dal campo nomadi di via dei Gordiani a forte velocità e investe un agente

Nel pomeriggio di ieri, 21 ottobre 2024, intorno alle 18.00, una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il servizio di controllo in via dei Gordiani, si è messa all’inseguimento di un veicolo che, uscendo dal campo nomadi della zona, si stava dirigendo a forte velocità in direzione di via Anagni.

Gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno raggiunto l’auto Fiat Punto all’altezza di via Anagni, dove è stata bloccata. Il conducente, nel tentare la fuga, ha investito uno degli agenti, appena sceso dall’autopattuglia per gli accertamenti del caso.

L’operante, nel tentativo di fermare il veicolo investitore, ha sparato con l’arma di ordinanza a distanza ravvicinata su uno dei pneumatici anteriori del mezzo, che ha ripreso nuovamente la folle corsa.

Inseguito dalla pattuglia, il veicolo è stato raggiunto in via delle Betulle, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo, intercettando uno degli uomini a bordo, che al momento si trova in stato di fermo, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro: da accertamenti è risultata sprovvista di assicurazione e sono in corso le verifiche per stabilirne l’eventuale provenienza furtiva.

Le indagini sono tuttora in fase di svolgimento anche per risalire agli altri occupanti del mezzo. L’agente investito è stato trasportato presso l’ospedale Vannini per le ferite riportate.

