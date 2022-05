Addio all’on. Giorgio Pasetto. Apprendiamo la notizia da un comunicato del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Giorgio Pasetto aveva 81 anni. Era ricoverato in una clinica di Roma. Cresciuto nell’azione cattolica, è stato esponente di spicco della storica Democrazia Cristiana, è stato sindaco di Anzio, negli anni ’90, è stato presidente della Regione Lazio dal 1992 al 1994. In seguito è stato eletto alla Camera dei Deputati nella XIII e XIV legislatura con L’Ulivo e al Senato della Repubblica nella XV legislatura sempre con L’Ulivo. Laureato in scienze politiche è stato anche giornalista alla Rai.

“Con grande dispiacere ho appreso della morte di Giorgio Pasetto”. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.”Ho avuto modo di conoscere Giorgio durante il mio percorso politico e di lui ho sempre apprezzato la correttezza, la schiettezza e l’integrità. Ricordo lunghe chiacchierate sulle nostre culture politiche differenti che si dovevano incontrare e collaborare per il bene comune e i suoi continui richiami a pensare al ‘ceto medio’ . Credeva nell’unità. Pasetto negli anni 90 è stato Presidente della Regione Lazio per due anni e con professionalità ha dedicato il suo impegno a un’esperienza che richiede la totale dedizione. E’ un lutto dunque anche di un una parte di storia della nostra comunità che colpisce tutti. Alla famiglia e a tutti i suoi cari porgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione”.

In questa foto del 2019 è ripreso mentre illustra la figura e l’opera di Meuccio Ruini a Colli Aniene