Adotta Abitare A

In questi ultimi anni di crisi economica, a cui si è aggiunta quella pandemica, molti piccoli e medi esercizi dell’imprenditoria locale hanno dovuto cessare l’attività ed altri sono in forte difficoltà. E quindi non sono in grado di assicurarci il loro prezioso sostegno come è avvenuto fin dall’avvio del nostro giornale.

Grazie soprattutto a loro infatti abbiamo potuto offrire gratis ai cittadini dei nostri quartieri per 35 anni Abitare A e da 18 anni on line Abitare a Roma.

Noi ci adopreremo fortissimamente per continuare a svolgere il compito di informare i cittadini dei nostri quartieri, dando fondo a tutte le nostre risorse.

TI CHIEDIAMO però di DARCI UNA MANO. Adesso.

Come?

Adottando il giornale.

Così l’adozione

L’adozione del giornale Abitare A si concretizza compiendo UNA DELLE AZIONI tra quelle qui elencate:

a) un abbonamento al giornale (€ 13,00 per un anno)

b) un’inserzione pubblicitaria

trovi le indicazioni nella pagina internet https://abitarearoma.it/pubblicita-roma/

c) l’acquisto di un libro di Edizioni Cofine

Il catalogo è pubblicato in https://poetidelparco.it/edizionicofine.

Per modalità d’acquisto: https://poetidelparco.it/come-acquistare/

d) una sottoscrizione libera

– versamento su c/c/p 34330001 intestato a Cofine srl, (IT37H076 0103200000034330001)

o tramite PayPal (5.00, 10.00, 30.00 o 50.00) qui di seguito

Per sostenere Abitare A

Scegli (dal menù a tendina) l’importo della donazione o un abbonamento poi clicca sul pulsante “PAGA”. Potrai scegliere se pagare con Carta di Credito o con il tuo conto PayPal



Per un’informazione libera Donazione : €5,00 EUR – annuale Donazione Amico : €10,00 EUR – annuale Abbonamento ad Abitare A : €13,00 EUR – annuale Donazione Sostenitore : €30,00 EUR – annuale Donazione Speciale : €50,00 EUR – annuale Nominativo- Indirizzo – Cap





Per qualsiasi dubbio o problema tecnico nell’effettuare l’adozione è possibile chiamare il numero 0697997959 o scriverci una e-mail.

L’AVVENUTA ADOZIONE SARÀ RESA PUBBLICA SUL GIORNALE ABITARE A