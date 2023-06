Agenda del Parco 2023. Un comitato per la realizzazione del Parco LineaRE

13. Agenda, 16 giugno. Nato a maggio 2020, il comitato Parco LineaRE (ex Comitato ‘Il Parco che non c’è Roma Est’) è una libera unione di cittadini che ha per obiettivo la valorizzazione del territorio che separa la città lungo la via Tiburtina da quella lungo la via Prenestina e che, dalla campagna romana, entra nella città lungo i percorsi della A24 e della TAV. Un bene comune oggetto di numerosi usi impropri e pericolosi, nonostante la sua lunga e prestigiosa storia (l’antica via Collatina, Gabii tra i siti più noti), e importanti risorse ambientali e culturali, potenzialmente straordinarie.

L’attività del Comitato punta ad alcuni obiettivi essenziali:

Riforestazione urbana e l’ambiente.

Un ambiente che possa mitigare gli effetti clima alteranti e ridurre la presenza di inquinanti nell’aria che respiriamo, contrasti i rischi idrogeologici, salvaguardi la biodiversità animale e vegetale.

Mobilità sostenibile.

Realizzazione di un percorso ciclopedonale (vedi piantina) integrato nel Parco Lineare, da Porta Maggiore a Gabii, e, attraverso la mobilità sostenibile, la ricucitura di ambiti territoriali ora scollegati e la realizzazione di zone a velocità ridotta (Zone 30).

Archeologia.

Recuperare e valorizzare le importanti risorse archeologiche e paesaggistiche presenti promuovendo la loro riconnessione e valorizzazione.

Agricoltura sostenibile.

Sviluppo di un’agricoltura sociale che consenta l’integrazione socio-lavorativa e garantisca una produzione a km zero di frutta e verdura biologica.

Rigenerazione urbana

delle aree urbane abbandonate, sottoutilizzate o in declino anche con l’ideazione di nuove funzionalità che possano ripristinarne l’uso e la fruizione.

Turismo sostenibile e le economie locali,

sviluppando nel territorio le attività legate alla filiera del turismo sostenibile, che consentano anche lo sviluppo dell’occupazione giovanile.

Agenda ONU e PNRR:

il progetto dovrà recepire i target previsti dall’Agenda ONU 2030 ed essere finanziato, per larga parte, con fondi europei.

Il progetto generale si potrà articolare in aree più ridotte, che richiedono ciascuna un progetto di rigenerazione urbana appropriato con l’obiettivo di riconnettere pezzi di città e di territorio frammentati dai lavori della TAV e dall’abbandono. A questo scopo il Comitato ParcoLineaRE (RE sta per Roma Est), ha avviato un lavoro coordinato con decine di Comitati e associazioni del territorio decisamente disponibili a collaborare con l’Amministrazione per realizzare questo straordinario progetto.

Contatti: parcolineareromaest@gmail.com https://www.facebook.com/ComitatoParcoLineaRE

(dall’Agenda del Parco 2023, Edizioni Cofine, dic. 2022) 13 – Segue

Tutte le pagine dell’Agenda del Parco 2023