Aggrediscono vigilanti della stazione Roma Ostiense: arrestate due persone

I fatti risalgono a ieri mattina – Domenica 2 Giugno 2024- presso la stazione di Roma Ostiense, dove gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale , in servizio di pattugliamento nella zona, sono accorsi, ricevuta segnalazione di un’aggressione in atto nei confronti di due vigilanti da parte di alcuni soggetti che, sdraiati all’interno di uno dei vagoni del treno tratta Roma-Lido, erano stati invitati a scendere da parte del personale di vigilanza.

I due uomini, di nazionalità algerina di circa 40 anni, alla vista della pattuglia, hanno iniziato ad inveire anche contro gli operanti , minacciandoli e cercando di colpirli. Nonostante i comportamenti violenti, gli agenti sono riusciti a bloccare i due, in evidente stato di alterazione. alla vista della pattuglia, hanno iniziato ad inveire anche contro gli operanti , minacciandoli e cercando di colpirli. Nonostante i comportamenti violenti, gli agenti sono riusciti a bloccare i due, in evidente stato di alterazione.

Tratti in arresto ed eseguiti gli accertamenti di rito, entrambi sono stati trasportati presso l’ospedale per le verifiche del caso.

I responsabili dovranno ora rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, e per uno dei due è scattata altresì la denuncia per danneggiamento, a seguito dei pugni e calci sferrati contro il veicolo di servizio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙