Aggressione a Bravetta: 33enne ferito alla gola con una bottiglia

Un uomo di 33 anni è stato trovato in gravi condizioni nella notte a Bravetta, dopo essere stato ferito alla gola con un coccio di bottiglia.

Secondo i primi riscontri, l’uomo sarebbe stato vittima di un’aggressione. I soccorritori del 118 sono intervenuti poco dopo le 4:00 in via di Bravetta, all’altezza di largo Giacomo Guidi. La vittima, trovata priva di conoscenza, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo.

Le indagini sono in corso:

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati San Paolo e Monteverde della polizia. Gli agenti della scientifica hanno effettuato i primi rilievi, trovando i resti di alcuni cocci di bottiglia accanto a delle tracce di sangue.

Gli investigatori del commissariato di Monteverde stanno indagando sull’accaduto, non escludendo nessuna ipotesi, dalla lite alla rapina.

L’uomo, una volta stabilizzato, verrà ascoltato dagli inquirenti per cercare di ricostruire i fatti.

Ancora da chiarire il movente:

Al momento, il movente dell’aggressione non è ancora chiaro. I poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di individuare eventuali testimoni o indizi utili per identificare l’aggressore.

