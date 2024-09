Aggressione a Ostacoloman: bottigliate e calci per l’uomo vestito da albero

Ostacoloman, l’enigmatico uomo vestito da albero che ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine per una serie di episodi di disturbo pubblico, è stato vittima di una violenta aggressione in strada. L’attacco è avvenuto giovedì 5 settembre, nei pressi di via Cipro, e ha subito fatto scalpore.

Il protagonista, un 47enne ucraino, è stato colpito con bottiglie e poi bersagliato da spintoni e calci. Ferito e sanguinante, è stato soccorso dai paramedici del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito. Qui è stato trovato dagli agenti del commissariato Borgo, che ora cercano di far luce su quanto accaduto.

Il personaggio di Ostacoloman non è nuovo alla cronaca. Già lo scorso 16 luglio, era stato fermato dalla polizia su viale delle Medaglie d’Oro, per poi essere rilasciato.

Da allora, sono fioccate le segnalazioni sulla sua inquietante presenza, in particolare nel quartiere Balduina.

I carabinieri lo avevano persino bloccato per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), trovandolo in evidente stato di ubriachezza, coperto da abiti logori e brandelli di tessuto usati come mantello.

Eppure, nonostante i vari interventi, Ostacoloman è sempre tornato libero, poiché non sono mai emerse prove sufficienti per emettere un provvedimento cautelare o un Daspo urbano. Nel frattempo, la sua “fama” è cresciuta, alimentata da episodi surreali, come la sua corsa completamente nudo lungo via delle Medaglie d’Oro.

Di recente, è persino comparso in un video del popolare youtuber Simone Cicalone, contribuendo ad ampliare la sua notorietà. Questo crescente clamore mediatico potrebbe aver innervosito qualcuno, fino a scatenare l’aggressione.

Nonostante le stranezze che lo circondano, a carico di Ostacoloman non esistono denunce per aggressioni o crimini. Ma ironicamente, è stato proprio lui, considerato da alcuni un disturbatore seriale, a finire vittima di un pestaggio che lo ha portato in ospedale.

Dimesso poche ore dopo, Ostacoloman non ha tardato a tornare in strada: il giorno successivo era già avvistato mentre si aggirava nel quartiere, come se nulla fosse successo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙