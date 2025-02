Agguato a colpi di pistola a Nettuno: ferito un 37enne, caccia ai sicari

Momenti di terrore a Nettuno, dove un uomo di 37 anni è stato vittima di un agguato a colpi di pistola. Ferito alla gamba sinistra, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il grave episodio si è verificato nella serata di lunedì 10 febbraio.

L’allarme è scattato dopo che diversi residenti, spaventati dagli spari, hanno chiamato il 112 segnalando l’accaduto in via Rosario Livatino, nei pressi di piazza Santa Barbara.

Quando i soccorsi sono arrivati, hanno trovato il 37enne riverso a terra, con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, è stato immediatamente soccorso e trasportato agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio Nettuno e gli esperti della polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’agguato. La vittima ha riferito agli investigatori di essere stata colpita da alcuni sconosciuti, giunti sul posto a bordo di un’auto, prima di darsi alla fuga.

L’episodio è avvenuto in una zona nota per la presenza di una piazza di spaccio, dettaglio che non viene ignorato dagli inquirenti. La Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio, mentre le forze dell’ordine stanno vagliando ogni possibile pista, senza escludere alcuna ipotesi.

Le indagini sono in corso per individuare gli autori dell’agguato e far luce sui motivi dietro l’attacco, che potrebbe essere legato a regolamenti di conti nel mondo dello spaccio locale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.