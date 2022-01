Al Borgo Ragazzi Don Bosco… dopo 50 anni ho rifatto la foto

“31 gennaio 2022 grato a San Giovanni Bosco… dopo 50 anni ho rifatto la foto al Borgo Don Bosco. stesso punto del 1972.

Lì ho imparato a fare l’elettricista; mi hanno trovato il lavoro e ho ricevuto molti consigli di vita.

Grazie a Don Bosco e ai professori”.

Così, in un post facebook Patrizio Coluccio, imprenditore poliedrico, oggi in pensione “attiva”, ha fatto un viaggio e un’immersione nella memoria in un luogo caro a tanti ragazzi divenuti imprenditori, artigiani e lavoratori dei quartieri di Roma est.

Era un periodo in cui si faceva seriamente non solo scuola-lavoro, offrendo reali sbocchi lavorativi, ma anche formazione civica e religiosa.

Fortunatamente l’importante realtà del Borgo Ragazzi vive ed opera ancora nel territorio del V municipio e non solo ed ha saputo aggiornarsi, sempre disponibile ad accogliere i giovani nel solco tracciato dal Santo Fondatore dell’Ordine religioso.