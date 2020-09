Al Cinevillage di Parco Talenti Alice Avila presenta il suo libro “Amori in quarantena”

Amori sbocciati durante il lockwdown, coppie messe a dura prova dalla convivenza forzata tra le mura di casa, relazioni clandestine verso la svolta. Le storie d’amore durante il lockdown sono narrate nei racconti di Alice Avila contenuti nel suo libro, “Amori in quarantena” (Schena editore), che sarà presentato sabato 5 settembre alle ore 19 a Roma al Cinevillage arena di Parco Talenti, nella terrazza dei talenti.

Ne parleranno insieme con l’autrice, giornalista e addetto stampa al ministero dell’Ambiente, la scrittrice e filosofa Ilaria Gaspari e il direttore di Sapereambiente Marco Fratoddi.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Libri in movimento”, in collaborazione con l’associazione italiana degli editori, l’Associazione librai italiani e il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito della stagione cinematografica a cura dell’Agis Lazio, dell’Anec e dell’Accademia del cinema italiano-premi David di Donatello.

“Amori in quarantena” sono cronache amorose narrate dalle stesse protagoniste, donne forti che affrontano nuove fasi delle loro storie d’amore, ora adattandosi ora rivedendo le priorità. Come Iris, che scrive al suo amante: “Voglio che il post-Covid sia una nuova fase della mia vita, una rinascita personale che mi consenta di buttarmi alle spalle le brutture del passato e di guardare alle cose con occhi diversi. Anche se potranno essere le stesse. O, magari, ce ne saranno di nuove. E allora lì si misurerà davvero la mia capacità di voltare pagina”.

