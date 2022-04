Al di là del filo con la Compagnia teatrale “La Sorgente”

Complimenti ad Antonio Stregapede ed ai suoi colleghi attori per la consolidata iniziativa. Non dobbiamo dimenticare che siamo sempre nel volontariato e la compagnia teatrale porta avanti progetti su progetti sempre importanti, e questa volta toccanti, in una periferia che ha bisogno di ciò che questo gruppo ha sempre dato e che continuerà ad offrire in futuro, con immutata passione amatoriale.

Complimenti al Parroco per l’importante sostegno. Siamo certi che gli altri Parroci delle altre Parrocchie e tutti i volontari del V Municipio, daranno anche loro sostegno alla compagnia teatrale “La Sorgente”, sia il 29 aprile alle ore 21 che per le prossime e future rappresentazioni teatrali.

Daje Quarticciolo, daje volontari, daje Antonio Stregapede . Fateci sognare, e anche commuovere.

Ecco un video che presenta e rappresenta: Al di là del filo.