Al Teatro Cometa Off in scena la rappresentazione di “Robinson Crusoe”

La Compagnia Teatro A, il 29 maggio (h.11.30), porta in scena al Teatro Cometa Off di Roma la rappresentazione “Robinson Crusoe”. È un’opera originale che combina diversi linguaggi teatrali, musica barocca inglese, movimento scenico, video, musica dal vivo, improvvisazione scenica e la grande letteratura mondiale; un’avventura teatrale emozionante e inclusiva che fa parte del progetto “Teatro in Evoluzione”.

L’adattamento teatrale e la regia di “Robinson Crusoe” sono di Valeria Freiberg, che ha saputo dar vita a un’esperienza teatrale multidisciplinare e coinvolgente per un pubblico di tutte le età.

In scena attori, danzatori e musicisti della Compagnia Teatro “A”. Protagonisti sono Cristina Colonnetti, Giada Negro, Ilaria Rotondaro, Marco Zicari, Zeno Franceschi supportati dagli attori della Compagnia Teatro A. Il loro talento e la loro passione danno vita a un’esperienza teatrale vibrante e piena di fantasia.

Lo spettacolo, basato sul celebre romanzo di Daniel Defoe, narra la storia di un giovane marinaio naufragato su un’isola deserta, dove intraprende un viaggio di scoperta di se stesso e del mondo che lo circonda.

Lo spettacolo è bilingue (italiano e inglese), per renderlo accessibile a un pubblico più ampio e per offrire agli spettatori un’opportunità unica di approfondire la conoscenza linguistica attraverso il teatro.

«Robinson Crusoe – osserva la regista Valeria Freiberg – è più di una semplice storia di avventura. È un’opera che riflette sull’importanza della spiritualità, della conoscenza e del rispetto per la vita in tutte le sue forme. In un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla frenesia quotidiana, lo spettacolo invita a fermarci e a riflettere sul vero significato del rapporto dell’essere umano con la natura e con la vita».

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati