Al Teatro delle Muse debutta lo spettacolo “Non è una tragedia”

La trama ruota in parte attorno all’analista, una donna dalle velleità social, decisa a “combinare” un incontro “non legale” proprio con Oreste, conosciuto virtualmente su una chat di incontri per anime gemelle. Da questo episodio prenderanno vita una serie di colpi di scena che porteranno lo spettatore a conoscere sorprendenti verità: un uomo in perenne conflitto col rapporto materno, un altro troppo innamorato per contestare le scelte di sua moglie, una donna dal passato misterioso, che si rivelerà inadeguata alla maternità, e un finale bellissimo tutto da scoprire.

Dal 18 febbraio al 6 marzo (ore 21.00 orario serale e pomeridiana domenica ore 17.00) nello storico teatro di via Forlì torna una commedia che ha registrato il grande favore del pubblico. Protagonisti indiscussi Wanda Pirol, Rin Santoro, Geppi Di Stasio, che firma il testo e la regia di una storia decisamente appassionante che cattura l’attenzione del pubblico regalando risate ed uno spunto utile a numerose riflessioni.