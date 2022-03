Al Teatro Piccolo di Pietralata, “Pasolini – L’uomo che sapeva”

Regia e Coreografia: Gloria Imperi e Franco Franchi

Scelta e adattamento testi: Brunella Caronti

Attori: Brunella Caronti e Roberto Pensa

Violoncello: Daria Rossi Poisa

Danzatori: Irene Catroppa, Mariachiara Grasso, Chiara Lori, Arianna Marinelli, Gaetano Di Noto, Alessandro Scavino

Nello spettacolo si vuole rendere omaggio al famoso poeta, saggista, cineasta e scrittore Pier Paolo Pasolini, per il centenario della sua nascita. Lo spettacolo si presenta un po’ diverso dal solito e fonde il teatro, la danza, la musica ed alcune immagini in un unico racconto, mettendo le tre arti, l’una al servizio dell’altra.

Gli argomenti che si susseguono in un ordine non cronologico, non si riferiscono solamente al Pasolini scrittore, poeta, saggista e regista, ma anche al Pasolini uomo, ai suoi sentimenti, ai suoi valori, alla sua unicità, alla sua spietata e lucida analisi sulla società del suo tempo, ai suoi amori, ai suoi demoni e alla sua sensibilità nell’affrontare la vita ed accarezzare la morte.

Tutto ciò visto attraverso gli occhi, la voce ed ricordi di chi lo ha amato ed ha vissuto insieme a lui per alcuni tratti, più o meno lunghi, ma sicuramente importanti della sua vita.

Uno spettacolo un po’ onirico, che rende omaggio a Pier Paolo Pasolini al suo intelletto, alla sua visione della vita ed alla sua arte.

È necessaria la prenotazione

Ingresso a sottoscrizione

Sarà necessaria per tutti gli Spettatori l’esibizione del green pass rafforzato all’entrata in Teatro e l’uso della mascherina FFP2 durante tutto lo spettacolo e nei locali della struttura

Info e prenotazioni

380 695 8486

Teatro Piccolo di Pietralata

Via della Stellaria 7, Roma

Nei pressi metro B Pietralata