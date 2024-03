Albano: Fuggono su auto rubata, e scatta inseguimento da Film

Ancora inseguimento da Film, alle porte di Roma. Un auto non si è fermata all’alt di una pattuglia del commissariato di Albano. È avvenuto nella notte, nel comune dei Castelli Romani. La polizia, intorno alle 2:40, ha tentato di bloccare una Smart, con due persone a bordo, per sottoporli a un controllo ma la vettura ha proseguito la sua corsa da via Trilussa fino a via Risorgimento dove è stata fermata.

Il conducente della Smart è uscito dall’auto ed è scappato mentre l’altro, un macedone di 33 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni. Infatti bloccata l’auto, c’è stata una colluttazione perché il 33enne ha provato a fuggire prendendo a calci i poliziotti e ferendo un agente.

