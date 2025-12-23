Alcol e cocaina in un b&b a Trastevere: scoppia la lite

Momenti di tensione domenica 21 dicembre a Trastevere, dove una festa in un b&b è degenerata in una lite tra tre giovani di nazionalità diverse. Protagonisti della vicenda un ragazzo cileno, un cittadino kazako residente a Roma e una ragazza brasiliana.

Secondo quanto ricostruito, nella stanza erano presenti alcolici e una modica quantità di cocaina. Durante la serata, gli animi si sono surriscaldati fino a sfociare in un alterco.

Tra le possibili cause del litigio, al vaglio degli investigatori, ci sarebbe un sospetto tentativo di sottrarre del denaro dal portafoglio di uno dei ragazzi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da un condomino. La giovane, inizialmente, ha denunciato di essere stata palpeggiata, ma successivamente ha modificato la versione sostenendo che si fosse trattato di un contatto involontario durante la colluttazione.

I militari non hanno rilevato elementi riconducibili a una violenza sessuale. La ragazza è stata trasportata in ospedale per escoriazioni a una mano.

Tutti e tre i partecipanti alla festa sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di stupefacenti.

