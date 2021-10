Alla scoperta di Roma periferica. Grande, sovrapposta, nascosta…

Doveva essere un allenamento di corsa lenta, è diventato un lungo lento… Domenica 24 ottobre 2021 giornata di poco traffico, siamo partiti in corsa da Largo Cevasco a Tor Tre Teste in direzione di Piazza San Giovanni in Laterano, ma arrivati a Ponte Casilino abbiamo deciso di cambiare percorso e di inoltrarci per Via Casilina Vecchia.

Casilina Vecchia? Tanti non ne conoscevano l’esistenza, nessuno di noi ne conosceva l’intero percorso, qualcuno pensava che saremmo arrivati vicino a Torpignattara, qualcuno pensava che il termine della via era al Mandrione. Tutti romani gli amici runners, ma nessuno sapeva che questa strada scorre parallela in buona parte alla Via Casilina nuova. Quanti altri romani non conoscono le vie, i vicoli, le piazze di Roma, anche non nascoste?

Vogliamo visitarlo assieme questo “tesoro” urbanistico antico e moderno?

Dopo Ponte Casilino e poco prima di Piazza Lodi ci sono le Mura Aureliane, cinta muraria costruita dall’Imperatore Aureliano per difendere Roma, capitale dell’impero. Le mura nell’antichità erano lunghe per circa 19 chilometri, oggi sono lunghe circa 12.

Prima di oltrepassare le Mura svoltiamo a sinistra e qui inizia Via Casilina Vecchia, strada a senso unico e l’accesso alle macchine da questo versante è vietato, ma noi “pedestri” non abbiamo divieti .

Il primo edificio che vediamo è Casa Santa Giacinta / Caritas Roma e al civico 15 una signora ci dice che Via Casilina Vecchia arriva a Via del Mandrione e che quest’ultima proseguendo arriva a Porta Furba, sulla Via Tuscolana.

La strada inizia larga ma dopo circa 200 metri si ristringe: case d’epoca sul nostro lato destro e lungo muraglione sul nostro lato sinistro, che è a protezione della linea ferroviaria Roma / Napoli; davanti al civico 58 troviamo e passiamo sotto un arco in pietra e tufo non identificabile, un grosso pino e una biforcazione stradale: a destra inizia Via della Stazione Tuscolana (ma la ignoriamo), andando un po’ a sinistra e proseguiamo nella nostra corsa prefissata. Il muraglione sulla sinistra si completa nella protezione ferroviaria con una inferriata e sulla destra non ci sono più case ma appezzamenti di terreno pubblico o privato; poche centinaia di metri e a sinistra attraversiamo un ponticello che passa sopra la linea ferroviaria e giriamo subito a destra. Ci siamo riagganciati alle Mura Aureliane e le abbiamo a sinistra, le abbiamo perse dalla nostra vista ma ci sono lungo tutto il percorso; passiamo sotto un’arcata e svoltiamo a destra perimetrando tutta la struttura del “Reparto OMIR” della RFI (ferrovie), per centinaia di metri tra salite e discese, Arriviamo al civico 96 e ad un cancello di ferro ci chiude anche il transito pedonale. Torniamo indietro, e vicino al “Reparto OMIR” troviamo una biforcazione, svoltiamo a destra con le Mura sempre alla nostra sinistra ma che cambiano aspetto. L’abusivismo ha portato reticolati, arcate chiuse con mattoni edili e muri aggiuntivi, casette all’interno, piccole officine, piccoli magazzini, cancellate in ferro, gradini di accesso con cancelli, fabbrichette, secchioni dell’immondizia, serrande chiuse, numeri civici personalizzati sulla Mura, bella villetta con un bel cancello dentro e dietro l’arco.

Più andiamo avanti e piu’ troviamo particolarità, sino alla fine della Via Casilina Vecchia proprio di fronte ad una abitazione che sulla parete ha la targa di Vicolo del Mandrione, che va a destra (e termina dopo 500 metri) e a sinistra sino ad arrivare a Via Casilina Nuova che non è il nostro punto di arrivo. Anche questa volta non disperiamo e torniamo indietro trovando Via del Mandrione, che sembra un quartiere, con tante case basse sulla sinistra e le Mura Aureliane a destra più basse per gli archi interrati dal trascorrere degli anni .

“new jersey ” , noi passiamo e troviamo macchine in transito o ferme, case, persone, negozi, una città nella città; superiamo un arco, e poi un altro, e poi altri archi senza indicazioni e su lati della strada abbiamo le Mura Aureliane in parte franate e dopo poco ecco Via Tuscolana con Porta Furba e la fontana voluta da Clemente XII’. Che fortuna essere “pedestri”, al civico 181 di Via del Mandrione la strada èchiusa da barriere stradali spartitraffico“new jersey

Ci siamo guardati, sudati e assetati e ci siamo chiesti quanti chilometri mancavano per Tor Tre Teste. Tanti o pochi li abbiamo fatti. Stanchi si, ma soddisfatti di poter raccontare tutto ciò che abbiamo scoperto e visto. Tante foto che rimarranno nella nostra mente

Per voi lettori ho descritto il tutto o quasi, ma dal punto di vista del maratoneta e per ricordo vi allego delle foto. Se potete, anche in bicicletta, andate a visitare questa parte di Roma, sconosciuta ai più!