Allarme a Monteverde: tenta di rapire una bimba a scuola fingendosi baby sitter

Un episodio dai contorni inquietanti ha riportato l’attenzione sulla sicurezza dei minori nella periferia ovest di Roma.

Mercoledì 11 febbraio 2026, alla scuola dell’infanzia comunale Oberdan di largo Ravizza, nel quartiere Monteverde, una donna ha tentato di prelevare una bambina di 3 anni spacciandosi per la sua baby sitter.

L’intervento tempestivo del personale scolastico ha scongiurato il peggio, ma l’episodio solleva interrogativi sul monitoraggio dei minori e sulla sicurezza dei plessi comunali.

Un tentativo premeditato

Secondo quanto ricostruito, l’intrusione non appare casuale: la donna si è confusa tra i genitori in attesa, mostrando sul proprio smartphone la foto di una bambina specifica e dichiarando di essere stata incaricata dalla famiglia.

Il personale, insospettito dall’atteggiamento nervoso e dalla difficoltà della donna a fornire documenti d’identità o delega, ha bloccato immediatamente la procedura e allertato il 112. La sospettata si è dileguata poco prima dell’arrivo degli agenti, attorno alle 17:20, evitando l’arresto sul posto.

Il mistero della fotografia

A turbare i residenti è soprattutto il possesso dell’immagine della bambina. I genitori hanno confermato di non conoscere la donna né di aver mai affidato la bambina a una baby sitter.

Restano due ipotesi sul modo in cui la foto sia stata acquisita:

Scatto rubato : la bimba potrebbe essere stata fotografata di nascosto mentre giocava nel parchetto di largo Ravizza nei giorni precedenti.

Social media: l’immagine potrebbe essere stata ottenuta attraverso profili pubblici o poco protetti dei genitori.

Allerta nelle scuole e nel Municipio XII

L’episodio ha scatenato un effetto domino nelle chat dei genitori del quartiere e tra le direzioni didattiche.

Nel mentre, altre scuole presenti nella zona hanno ribadito l’obbligo di non consegnare i bambini a chiunque non presenti delega scritta e documento originale.

Indagini in corso:

Il Municipio XII ha attivato le forze dell’ordine, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare la donna.

