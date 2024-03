Allarme bomba sulla Tuscolana: un supermercato e due palazzine evacuate

Tanta paura e volti sconvolti, per un allarme bomba. L’accaduto, oggi Venerdì 29 Marzo 2024, al Todis nell’area del parcheggio del supermercato di via Tuscolana, zona Quadraro-Don Bosco.

Da qui la chiusura di un tratto di strada e l’evacuazione a scopo precauzionale dei clienti del supemarket e degli abitanti di due palazzine che si trovavano adiacenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri con gli artificieri e la polizia locale.

La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 16:00. “Una bomba al Todis”, l’allerta. Immediate, come da protocollo, sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dell’area con con l’arrivo degli artificieri dei carabinieri al civico 1268 della Tuscolana, poco distante dalla fermata della metro A Giulio Agricola.

Al fine di consentire le operazioni di bonifica gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale hanno provveduto a chiudere la via Tuscolana nel tratto compreso tra via Valerio Publicola e largo Appio Claudio, in direzione di largo Appio Claudio.

