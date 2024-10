Allarme furti a Rione Monti: fermate due giovani con lastra e cacciavite

Alla luce del sole nel cuore di Rione Monti, due giovani ladre hanno provato a svaligiare un appartamento in via Ruinaglia, utilizzando tecniche tanto rudimentali quanto efficaci: una lastra di metallo e un grosso cacciavite. L’audace tentativo, tuttavia, è stato sventato grazie alla prontezza dei condomini, che hanno subito avvertito le forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando alcuni residenti di uno stabile del noto quartiere romano hanno notato due figure sospette armeggiare all’ingresso del condominio.

Le donne, con una disinvoltura sorprendente, sono riuscite ad aprire il portone del palazzo utilizzando una lastra metallica, un trucco da “ladro di professione” che consente di far scattare la serratura senza chiave. I condomini, allarmati dai movimenti furtivi, hanno immediatamente contattato il 112, mettendo in allerta le forze dell’ordine.

Nel giro di pochi minuti, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro sono arrivati sul posto e si sono mossi con cautela all’interno dell’edificio.

Giunti al secondo piano, hanno colto sul fatto le due donne mentre cercavano di forzare la porta d’ingresso di un appartamento con un grosso cacciavite. Senza esitazione, i militari le hanno bloccate e arrestate con l’accusa di tentato furto in abitazione.

Le arrestate, entrambe provenienti dal campo nomadi di via di Salone e di età compresa tra i 20 e i 23 anni, erano ben organizzate e sembravano sapere esattamente cosa fare. Tuttavia, il loro piano è stato interrotto proprio mentre stavano per mettere a segno il colpo.

Una tecnica ben collaudata, quella della lastra di metallo, che negli ultimi anni è stata spesso utilizzata dai malviventi per accedere rapidamente agli edifici. Una mossa che richiede abilità e rapidità, ma che può essere facilmente notata da occhi attenti.

Ed è proprio l’attenzione dei condomini a rione Monti che ha fatto la differenza, permettendo di evitare che il furto venisse portato a termine e che i ladri potessero fuggire con la refurtiva.

Le due giovani, già note alle forze dell’ordine per reati simili, sono state condotte in caserma per gli accertamenti del caso e successivamente portate in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙