Allarme incendio a due passi dalla Camera dei Deputati: nessun Ferito

Un guasto al condizionatore di un negozio di abbigliamento ha causato un principio d’incendio a pochi passi dalla Camera dei Deputati, in piazza del Parlamento. Nonostante il fumo denso, non si sono registrati danni significativi grazie all’intervento rapido dei soccorsi avvenuto poco dopo le 11:00 di questa mattina, martedì 28 maggio.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco sono giunti tempestivamente sul posto, nel rione Campo Marzio, nel Centro Storico della Capitale, e hanno messo in sicurezza l’area.

Per facilitare le operazioni dei pompieri, i caschi bianchi hanno istituito un senso unico alternato in piazza del Parlamento, tra via dei Prefetti e via di Campo Marzio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati