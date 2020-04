Ama: “Incendiati di nuovo cassonetti a Colli Portuensi”

Meno di una settimana fa AMA aveva collocato cassonetti nuovi, in sostituzione di quelli distrutti per incendio, ripristinando la piena fruibilità dell’intera batteria di conferimento per i cittadini del posto, ma sono stati nuovamente incendiati nella notte di domenica 4 aprile due contenitori stradali per i rifiuti in via dei Colli Portuensi. La stessa postazione, che serve le famiglie all’altezza del civico 466 era, infatti, stata già vandalizzata in modo analogo a fine marzo; squadre dedicate erano intervenute in tempi record sia per rimuovere i resti dei cassonetti e i materiali combusti sia per posizionare contenitori per rifiuti nuovi. Da inizio anno, sono oltre 80 i contenitori stradali vandalizzati, già sostituiti dall’azienda. In particolare 7 i cassonetti stradali incendiati solo su via dei Colli Portuensi e circa 15 su tutto il territorio del XII municipio. L’azienda, come per i precedenti casi accertati, presenterà denuncia contro ignoti alle autorità competenti.

Lo comunica AMA Spa in una nota.

“Purtroppo, anche in questo periodo particolarmente complesso, continuano a verificarsi veri e propri comportamenti delinquenziali – sottolinea l’amministratore di AMA Spa Stefano Zaghis – che, oltre a rallentare le operazioni di igiene urbana, producono un grave danno anche economico che ricade sulla collettività. Invito i cittadini che in questo momento molto più di prima stanno in casa, a vigilare e ad allertare immediatamente le forze di pubblica sicurezza qualora notino movimenti sospetti o azioni che possono danneggiare i cassonetti, bene strumentale di AMA e, dunque, di tutti.”