AMA: weekend di raccolte straordinarie ingombranti e sensibilizzazione ambientale

Pulizie di inizio estate nella Capitale con raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti e appuntamenti di sensibilizzazione ambientale con cittadini, associazioni di volontariato. Nel corso del weekend si svolgeranno in città eventi volti alla tutela dell’ambiente.

Lo comunica Ama in una nota.

Domenica 9 giugno 2019 Ama organizza una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in III, VI e XV municipio.

In via Emilio Teza angolo via Francesco Flora (III municipio),

in via Ambrogio Necchi – Parcheggio metro “C” Grotte Celoni (VI municipio),

viale di Tor di Quinto (parcheggio lato civici pari tra Via Del Foro Italico e Largo Dell’Arma Di Cavalleria), municipio XV verranno posizionate delle vere e proprie “isole ecologiche mobili” che serviranno anche da punto informativo, presso cui i cittadini potranno consegnare tutti i materiali normalmente conferiti nei centri di raccolta aziendali. Presso la struttura mobile si potranno così consegnare gratuitamente piccole apparecchiature elettroniche (telefonini, parti di pc, giocattoli, ecc), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, contenitori con residui di vernici, oli vegetali, piccoli elettrodomestici e rifiuti ingombranti di dimensioni ridotte (esclusi i materassi, ecc.). Presenti anche bidoncini per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. L’illuminazione interna dell’intera struttura è alimentata con pannelli fotovoltaici.

Sabato 8 giugno, la municipalizzata romana per l’ambiente collaborerà a appuntamenti di pulizia e riqualificazione urbana. Nell’ambito della convenzione con Retake Roma, Ama fornirà le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ecc.) in due iniziative

in via Caccioppoli altezza largo Doppler (IX municipio)

e in piazza di Castel di Guido (XIII municipio).

L’azienda, inoltre, supporterà, sempre domani 8 giugno, i volontari di Clean Up Ostia che effettueranno la pulizia del lungomare Amerigo Vespucci, strade limitrofe e alcuni tratti della litoranea (X municipio).

Domenica 9 Ama fornirà le attrezzature necessarie ad un’ulteriore iniziativa dei volontari della Parrocchia SS di Tor De Schiavi che effettueranno la pulizia di largo Agosta e in via di Tor Sapienza (V municipio).

In VII municipio un gruppo di volontari organizzati dal Cral Municipio Roma VII effettuerà la pulizia di piazza San Giovanni Bosco al termine della manifestazione “La notte bianca delle bambine e dei bambini”.

Tutti i rifiuti raccolti nelle varie iniziative saranno trasportati dai mezzi aziendali presso i centri di trattamento/recupero.

Per maggiori informazioni sulle iniziative programmate: www.amaroma.it.