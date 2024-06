Fusolab: il Parco del Cielo in via della Bella Villa 106, all’Alessandrino

“Non serve andare lontano perché sotto ogni asfalto c’è il mare e dietro ogni angolo la luna” così c’è scritto in un cartello che mostra l’intera struttura collocata sul tetto di un parcheggio multipiano, lo Sky park del Fusolab in via della Bella Villa 106, di lato al Centro commerciale dell’Ipercoop Casilino. Sky park in italiano vuol dire Parco del cielo e noi, Attilio Migliorato ed io, ce ne siamo resi conto affacciandoci torno torno, a 360 gradi, dall’ampia terrazza dalla quale la vista spazia nel cielo e in tutta la grandiosa meraviglia che da lassù squaderna la nostra città e tutte le meraviglie, montagne, colline, mare che la circondano.

La nostra guida è stato il presidente Dario Minghetti, un visionario con i piedi per terra, che, con la sua squadra, ha saputo realizzare questa straordinaria realtà, sportiva, culturale ed enogastronomica, disponibile per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Centocelle, Torre Maura, Torre Spaccata, Collatino, Villa De Santis, Tor Sapienza, e …non solo. Abitanti che magari o ancora ne ignorano l’esistenza oppure non sanno valutarne le molteplici ed economiche attrazioni proprio nei pressi delle loro case.

Facciamo i nostri complimenti all’uomo e all’imprenditore Dario Minghetti, che ci ha accolto presso il Fusolab, il 7 giugno 2024, e naturalmente alla sua squadra. Abbiamo passato con lui un paio d’ore circa di affascinante conversazione, in cui egli ci ha fatto in modo brillante anche da guida nei vari settori di tutta la struttura di oltre 3800 metri quadrati.

Abbiamo condiviso lo spirito di riscatto della periferia che anima questa “impresa” in cui i giovani sono protagonisti,

Abbiamo ammirato pure gli stupendi i murales in terrazza di Giulio Vesprini e Alice Pasquini. Ricordate il suo murale in via Aromondi 3 a Casal Bertone, di cui il nostro articolo del 23 maggio 2024?

https://abitarearoma.it/stranezze-di-citta-il-murale-in-via-giuseppe-arimondi-3-a-casal-bertone/?

Al Casilino Sky Park sono presenti campi sportivi per praticare padel, pickleball, calcio a 5, basket, pattinaggio, skate, parkour.

C’è una palestra all’aperto, il training box, l’area fitness, una pista panoramica per correre e camminare, un’aria olistica.

C’è un’arena estiva per gli spettacoli musicali e teatrali, cinema.

Ci sono pure nella grande terrazza spazi per il ristoro. Il Casilino Sky Park è uno spazio collettivo, non si fa servizio al tavolo, si chiede l’aiuto di tutti per mantenerlo pulito evitando di buttare il cibo per terra, si usano solo piatti e posate compostabili e bicchieri riutilizzabili.

Al termine della consumazione si deve sparecchiare il proprio tavolo e si fa anche la raccolta differenziata.

La periferia è spesso vissuta come luogo di marginalità. Ebbene Fusolab è un’organizzazione no profit di giovani e diversamente giovani che mira allo sviluppo e alla riqualificazione dei nostri quartieri attraverso la promozione di progetti formativi, culturali, tecnologici e sociali a vantaggio della comunità locale e in particolare delle nuove generazioni. Facendo azioni, unendo le proprie forze a quelle di associazioni e di aziende del territorio.

Perciò merita tutta l’attenzione di chi ha cuore per davvero la periferia e sa guardare le cose dall’alto e in alto, dal Parco del cielo (è più bello per noi di Sky park) in via della Bella Villa, al quartiere Alessandrino, vicino al grande parco Alessandrino-Tor Tre Teste che attende un globale riscatto.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙