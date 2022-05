Amor Tevere, la II edizione sabato 7 maggio

In occasione dell’evento Testaccènto, per il centenario della nascita del quartiere Testaccio, sabato 7 maggio torna per il secondo anno la manifestazione Amor Tevere, 100 anni – Testaccio …. 100 anni d.C. – l’Emporium, curata da Nuova Acropoli.

Il percorso storico-culturale partirà da Piazza Testaccio e si svilupperà per le vie del quartiere fino all’antico porto romano (Emporium) e da li` continuerà attraverso Porticus Aemilia (Horrea Galbana) e via Nicola Zabaglia per arrivare infine a Monte dei Cocci.

I percorsi si svolgeranno (gratuitamente) nei seguenti orari: 9.30 – 11.00 – 15.30 – 17.00 e saranno rivolti a tutte le fasce di età.

L’obiettivo e` offrire ai partecipanti un vero e proprio tuffo nella storia, facendo rivivere l’atmosfera della Roma del primo secolo dopo Cristo.

La riqualificazione ambientale: la mattina, dalle 09.00 alle 13, circa 100 volontari di Nuova Acropoli, in collaborazione con le associazioni del quartiere (Testaccio Viva, Testaccio in Testa, Retake Testaccio, ATER, Dipartimento di Architettura ROMA 3) porteranno il proprio contributo alla riqualificazione ecologica e ambientale delle aree protagoniste del percorso, nell’area circostante l’Emporium (sistemazione del verde, rimozione dei rifiuti, ecc.) lungo il fiume Tevere.

Appuntamento alle 9.00 a piazza dell’Emporio da cui si parte per arrivare lungo il fiume dalla discesa di Lungotevere Aventino.

Amor Tevere ha il patrocinio del Municipio I – Roma Centro

Per informazioni nuovaacropoli.it e 3519378073