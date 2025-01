Amore e spaccio: la storia della coppia fermata con 35 kg di droga

Nel cuore del quartiere Appio, tra la routine di una tranquilla giornata romana, si nascondeva una storia ben più inquietante.

Una coppia di fidanzati, che per molti sembrava normale, aveva trasformato la propria vita in un’attività ad alto rischio: il traffico di droga.

La loro “base operativa”? una Citroën C4 e un appartamento diventato un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato con un’operazione discreta ma efficace degli investigatori del commissariato Appio.

La coppia, sospettata da settimane di gestire un traffico illecito, è stata seguita con attenzione. I poliziotti, mimetizzati tra le strade di viale Marconi, hanno assistito in diretta tutti

Nel momento perfetto, il blitz. Prima l’acquirente, colto con la droga appena sviluppata, poi la coppia: il ragazzo, alla guida della Citroën, e la giovane complice seduta accanto.

La perquisizione del veicolo non ha lasciato dubbi.

All’interno dell’abitacolo, nascosti con cura, c’erano 35 grammi di cocaina , già suddivisi in dosi pronte per essere distribuiti. Addosso al 27enne, il denaro ricevuto nello scambio appena concluso.

Il magazzino della droga: 35 kg e un’armeria di sostanze Illegali

Ma il colpo di scena è arrivato con la per 35 kg di droga : cocaina bianca e rosa, hashish, ketamina, oppio, anfetamina, MDMA, mefedrone e persino 975 francobolli intrisi di LSD .

Un arsenale chimico, pronto a inondare le strade di Roma, celato dietro la porta di un normale appartamento.

L’operazione della Polizia di Stato si è conclusa con l’arresto della coppia. Il 27enne è stato trasferito in carcere, mentre per la 25enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

