Amore over 50: dove incontrare un partner a Roma

Le persone mature non si accontentano più di matrimoni o convivenze che non li rendono felici. Dopo un divorzio, una separazione (o nel peggiore dei casi una vedovanza), molti scelgono di rimettersi in gioco per divertirsi o trovare un compagno di vita.

Siti d’incontri: un’opportunità per gli over 50

Molte persone mature devono destreggiarsi tra numerosi impegni: figli ancora adolescenti, genitori anziani, lavoro e casa; il tempo libero è poco e non tutti hanno modo di uscire la sera. Altri, invece, non sanno bene come muoversi nel mondo del dating moderno perché sono fuori dal giro da tempo.

Le app di dating sono un’opportunità per chattare con altre persone e stringere nuove amicizie senza impegno e senza nemmeno uscire di casa. In questi portali è infatti possibile trovare partner per incontri over 50 con cui frequentarsi e magari darsi appuntamento anche nella vita reale.

Abitare in un’area urbana densamente popolata, come Roma, presenta un vantaggio notevole: gli utenti potranno iscriversi con successo sia alle app generiche, sia a quelle dedicate solo agli over 50; in entrambi i casi, i match con persone vicine risulteranno numerose.

Dating over 50: trucchi per tornare in pista

Il mondo del dating online è diventato sempre più accogliente nei confronti di chiunque, inclusi gli utenti più maturi.

Come il dating nella vita reale, però, anche quello online ha qualche regola da rispettare:

Solo foto profilo recenti: vietate le foto di dieci anni fa o le bugie riguardo la vera età.

Sincerità, prima di tutto: non c’è niente di male nel desiderare solo l’avventura di una notte, l’importante è metterlo in chiaro fin da subito.

Niente messaggi copia-incolla: l’approccio con gli altri utenti deve essere personalizzato, soprattutto quando si vuole conquistare una donna matura che non ha tempo da perdere con gli uomini sbagliati.

Una volta rotto il ghiaccio, anche l’appuntamento dal vivo può intimorire.

Le persone mature, però, sono ricche di esperienza e di storie da raccontare; meglio puntare su quello che sforzarsi in ogni modo di sembrare più giovani, soprattutto se si esce con un coetaneo.

Allo stesso tempo, è bene non monopolizzare la conversazione o (peggio ancora) tirare fuori argomenti scomodi che il partner potrebbe non gradire: in particolare, vanno evitati discorsi e paragoni con gli ex coniugi.

Per evitare l’ansia da prestazione nei dialoghi, meglio attenersi agli argomenti che si conoscono bene evitando quelli su cui si ha poca esperienza; è bene tralasciare le argomentazioni politiche e religiose (a meno che non si condivida per certo la stessa posizione). Bene le conversazioni sui figli, ma senza esagerare e senza entrare troppo sul personale.

Appuntamento romantico over 50: tre idee per godersi le splendide location romane

I cinefili e i romantici ricorderanno Audrey Hepburn e Gregory Peck nel classico Vacanze romane, dove una principessa e un giornalista si innamorano nella Città Eterna. Anche senza fare un giro in vespa, Roma offre molte opportunità per un appuntamento memorabile.

1 – Amore per la storia e per l’antica Roma

Roma è una città tutta da scoprire e riscoprire, anche per i romani stessi. Gli amanti della storia, dell’arte e dell’architettura possono sempre apprezzare la bellezza del Colosseo, che ogni anno attira migliaia di turisti. Anche i Fori Imperiali, con il loro splendore sempiterno, possono essere una grande metafora dell’immortalità dei sentimenti.

La città di Roma presenta moltissime location di valore storico, come la Scalinata di Piazza di Spagna o le catacombe di San Callisto, ancora più romantiche se visitate al tramonto.

2 – Amore per la natura

L’Orto botanico di Roma, nei pressi del Gianicolo (altro luogo romantico e splendido da visitare da soli o in coppia) è aperto tutti i giorni ed è ricco di piante e fiori suddivisi in collezioni. Gli amanti dei fiori potranno apprezzare molto anche il Roseto di Roma, costellato di aiuole e vialetti.

ll fiume Tevere, pur non essendo limpidissimo, offre la possibilità di effettuare un giro in barca; di sera, con le luci della città a fare da sfondo, la navigazione può diventare ancora più suggestiva.

Un consiglio per gli amanti degli animali

Nella zona di Torre Argentina vengono ospitati migliaia di gatti randagi, molti dei quali formano una delle più grandi e antiche colonie feline d’Italia. Qui i mici vengono accuditi, vaccinati e sterilizzati dai volontari per poi essere adottati.

Chi lo desidera può visitare la colonia per scegliere un compagno animale, magari insieme al proprio partner, o semplicemente per lasciare una donazione destinata al benessere delle bestiole.

3 – Un appuntamento moderno

Se le passeggiate in un museo a cielo aperto non dovessero bastare, Roma offre molti divertimenti notturni dedicati a tutti, non solo ai giovanissimi. Gli over 50 amanti della movida potranno divertirsi nelle vie e nelle piazze più frequentate, come via Veneto, Campo de’Fiori e il rione Monti, a pochi passi dal Colosseo.

Chi ha voglia di camminare potrà coniugare l’aspetto storico della città con quello moderno, dedicato ad aperitivi e locali all’aperto e al chiuso.

A. N.