La mappa per camminare nella Storia di Roma

“Roma StoryWalk La Mappa – I percorsi della Storia” propone dieci itinerari urbani, ognuno diviso in 10 tappe, che partendo dalla Preistoria arrivano fino ai nostri giorni. Per vivere un’esperienza di trekking urbano del tutto inedita e lontana dai soliti itinerari del turismo mordi e fuggi.

La mappa di Roma StoryWalk è uno strumento semplice ed intuitivo per scoprire, camminando, il patrimonio storico-artistico della Capitale. Per cominciare basta scegliere uno dei dieci percorsi proposti, per ogni itinerario è disponibile una breve introduzione con le tappe principali e poi una serie di Qr Code da inquadrare con lo smartphone. Siete pronti per iniziare il viaggio?

I percorsi della mappa Roma StoryWalk

Preistoria e Roma arcaica. Dai primi uomini alla leggenda dei sette re: un percorso dall’alto di Monte Mario a Casal de’ Pazzi, alla scoperta degli animali che popolavano la città nel Pleistocene. L’età repubblicana. La Roma di Giulio Cesare e della sua amante Cleopatra: un itinerario che toccherà, tra le altre tappe il Circo Massimo, lo stadio più grande mai costruito dall’uomo, e largo di Torre Argentina, luogo dell’omicidio di Giulio Cesare. L’età imperiale. Dalla conquista dell’Egitto all’invasione dei Visigoti: dall’Ara Pacis si arriverà, in dieci tappe, fino ai luoghi della cristianità. Come le catacombe di San Sebastiano. Roma Medievale. Invasori, papi e condottieri: un viaggio nella città dei pontefici, da Ponte Salario a Porta San Paolo. Rinascimento e Barocco. Statue prodigiose, artisti e fantasmi: eccoci arrivati a un periodo d’oro per la città. In questo itinerario si incontrano dei monumenti simbolo di Roma, come la celebre statua parlante di Pasquino. Il Settecento e la Roma Napoleonica. Dal Grand Tour all’occupazione francese: la Capitale è una tappa obbligata per i giovani aristocratici del tempo. Intraprendendo questo percorso sarà possibile scoprire la città con i loro occhi e lasciarsi stregare dalla bellezza della città. Ma anche rivivere i luoghi dell’occupazione napoleonica. Risorgimento e prima guerra mondiale. Patrioti, proletari pionieri e Roma Capitale: il percorso tocca i luoghi simbolo della Roma del Risorgimento, da Porta San Pancrazio a Porta Pia. Ventennio e Resistenza. I luoghi della guerra e della lotta: un itinerario che, dagli anni del ventennio fascista e delle privazioni, ci porta fino agli eroi della Resistenza. Toccando luoghi carichi di storia come Palazzo Venezia, il Ghetto ebraico e via Rasella. La prima Repubblica. Voglia di rinascita, tra cinema e terrorismo: dalla “Hollywood sul Tevere”, come veniva chiamata Cinecittà, a via Fani, dove fu rapito Aldo Moro. Un viaggio nella Roma divisa tra rinascita e ombre del terrorismo. Il nuovo millennio. Dalla seconda Repubblica alla guerra in Ucraina: con l’ultimo percorso si arriva, dal Quirinale, teatro del giuramento del primo governo Berlusconi, fino ai giorni nostri. Tappa obbligata lo Spallanzani, luogo simbolo della pandemia di Covid.

Roma StoryWalk La Mappa – I percorsi della Storia (Typimedia Editore, 60x60cm, € 8,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare la mappa online sul sito www.typimediaeditore.it.