Blue Room e la Rassegna Letteraria a Villa Lais

A Villa Lais torna, per la sua quarta edizione, la Rassegna letteraria di quartiere, ideata da Blue Room libreria indipendente & caffè letterario, dal 28 maggio al 1° giugno. La splendida cornice di Villa Lais ospiterà incontri, presentazioni e workshop letterari, con un ricco programma pensato per tutti gli appassionati di libri e per coloro che vogliono essere aggiornati su un’editoria indipendente, di qualità.

Infatti, la manifestazione organizzata insieme a CrunchEd associazione culturale e casa editrice, vedrà per la prima volta la partecipazione attiva e la presenza fissa di otto editori indipendenti: un primo passo verso l’obiettivo di trasformare la rassegna in un vero e proprio Festival di editoria indipendente.

Questi gli editori presenti quest’anno con il proprio stand di esposizione e vendita libri: 8tto Edizioni – AG Book Publishing – Cliquot – Giulio Perrone – Le Commari – Radici – Readerforblind – tab edizioni

È prevista inoltre la partecipazione del prof. Vito Teti, già ordinario di Antropologia culturale presso l’Università della Calabria, con il suo libro Pietre di pane (ed. Quodlibet), sul tema delle aree interne e della restanza – e di Valentina Mira, giornalista e scrittrice, con il suo libro Dalla stessa parte mi troverai (ed. SEM) sulla storia di Mario Scrocca, libro recentemente ammesso nella dozzina dei candidati al Premio Strega.

Vito Teti sarà ospite il primo giorno di rassegna, mentre Valentina Mira sarà ospite del giorno di chiusura.

Non mancheranno anche altri appuntamenti come i laboratori creativi e scientifici per bambini, a cura di Maria Franzé e Umberto Cannella; una rappresentazione teatrale abbinata ad un libro; un workshop sulla critica cinematografica a cura di Emanuele Rauco (abbinato alla presentazione di un libro edito da Bakemono Lab); laboratorio e gioco libero degli scacchi (per tutti) a cura dell’Accademia Scacchistica Romana.

La rassegna si concluderà con la presentazione e proiezione del cortometraggio Maledetta primavera (2023), che celebra un anno dall’avvento del professionismo nel calcio femminile, con un’introduzione a cura degli autori, e con altri ospiti.

Questa 4° edizione sarà un’edizione speciale poiché alcuni editori, con cui già lavorava BLUE ROOM libreria & caffè letterario, si sono proposti come partner ed insieme hanno presentato al Municipio un progetto, approvato, che è già una miniatura di Festival di editori indipendenti, dove la loro presenza fisica è costante con degli stand per promuovere e vendere i loro libri, mentre in parallelo si effettuano le rispettive presentazioni (una o due al giorno, come si può vedere sul programma).

Ripetiamo che questa è una manifestazione che ha ideato e sostenuto, da quattro anni a questa parte, la libreria BLUE ROOM libreria & caffè letterario, cioè Maria Grazia Umbro, libreria che ad ottobre compie cinque anni, prestando al Quartiere un servizio culturale e letterario nella sua vocazione per la qualità e l’impegno, non cedendo alle lusinghe di materiali di più ampia diffusione, ma per dare visibilità ad opere oscurate dai grandi nomi o dei grandi marchi editoriali, a volte di una ingombrante omologazione.

Non di secondaria importanza quindi, continuare a promuovere, anche coinvolgendo le Istituzioni del territorio ed il Municipio, eventi che valorizzino il luogo storico e della memoria che abitiamo, appellandoci anche a tutte quelle persone, insegnanti o semplicemente appassionati di qualsiasi età che desiderano incontrarsi e scambiare le proprie opinioni sui libri e magari creare delle schede critiche sugli stessi, per favorire approfondimenti letterari.

Il nostro giornale ritiene giusto dare spazio anche a lavori ed impegni letterari che si stanno creando al di fuori dei grandi eventi, giovani autori ma non solo, anche a prodotti editoriali di qualità, ma che soffrono il fatto di essere “piccoli”, isolati, invisibili.

La libreria inoltre propone presentazione di libri e gruppi di lettura durante tutto l’anno, un caffè o una cioccolata calda, una bibita fresca e dei biscottini, un piacevole angolo con gli amici in BLUE ROOM libreria & caffè letterario, ma non solo, in via Paolo Albera 55-57 | Tel 06 98874534 | 324 7879332, aperto dal martedì al sabato | orario 10-13 / 16-19,30. – www.blueroomcafe.it

Il Programma

Martedì 28 Maggio ore 16:00, apertura stand, inaugurazione della rassegna, interventi istituzionali – ore 18:00 – VOCABOLARIO DELLE AREE INTERNE

100 parole per l’uguaglianza dei territori | Radici Edizioni con Nicholas Tomeo, curatore

Rossano Pazzagli, prefatore – Gianluca Salustri, editore

interviene Vito Teti, antropologo e scrittore

ore 19:00 – PIETRE DI PANE UN’ANTROPOLOGIA DEL RESTARE | Quodlibet

con l’autore Vito Teti, interviene Rossano Pazzagli, docente universitario e studioso delle aree interne

Mercoledì 29 Maggio – ore 16:30 Laboratorio per bambini

PORTAMI IL TUO GIOCATTOLO PREFERITO E SCRIVEREMO UNA STORIA

a cura di Maria Franzé

ore 18:00 – CHE COS’E’ IL REPECHAGE EDITORIALE? | Cliquot

Il recupero di classici e opere dimenticate con gli editori Federico Cenci e Paolo Guazzi

ore 19:00 – Workshop di scrittura sulla critica cinematografica a cura di Emanuele Rauco

ore 20:00 – BEAUTIFUL FREAK Le fiabe nere di Guillermo del Toro | Bakemono Lab

con Emanuele Rauco, curatore e Chiara Guida, critica cinematografica con proiezione cinematografica

Giovedì 30 Maggio – ore 16:30 – Laboratorio sul gioco degli scacchi (per adulti e bambini), a cura dell’Accademia Scacchistica Romana

ore 18:00 – ROMA SENZA CASE | tab edizioni – presentazione del libro e laboratorio di disegno open air con Salvatore Santuccio e Giovanni Ragone (autori)

ore 19:00 – TANTO LA RIVOLUZIONE NON SCOPPIERÀ di Carlo Bernari | Readerforblind, con gli editori Valerio Valentini, Dario Antimi, Adria Bonanno

Venerdì 31 Maggio – ore 16:30 Laboratorio scientifico per bambini

L’OVETTO RIMBALZELLO E ALTRI INNOCUI ESPERIMENTI CASALINGHI a cura di Umberto Cannella, per Pennarossa | tab edizioni

ore 18:00 – GLI AGONIZZANTI di Regina di Luanto | 8tto edizioni con Maria Vittoria Vittori, curatrice e Alessandra Barbero, editrice

ore 19:00 – ROMA COLONIALE | Le Commari edizioni con Carlo Boumis e Silvano Falocco, autori – interviene Giulia Grechi, antropologa

Sabato 1 Giugno Mattina Gioco libero degli scacchi – Laboratori per bambini

ore 16:30 LA NOTTE BIANCA | AG Book Publishing con Maria Sofia Palmieri, autrice e Angela Cristofaro, editrice presentazione del libro con spettacolo teatrale

ore 18:00 – IN ORIENTE CON TIZIANO TERZANI | Giulio Perrone Editore con Tamara Baris, autrice e Margherita Schirmacher, conduttrice

ore 19:00 DALLA STESSA PARTE MI TROVERAI | SEM – con l’autrice Valentina Mira, e Rossella Scarponi interviene Francesco Troccoli, scrittore e redattore rivista Left

ore 20:00 – MALEDETTA PRIMAVERA proiezione cortometraggio con la partecipazione degli autori Valerio Molinaro e Daniele Frontoni, ed altri ospiti

