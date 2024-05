San Basilio: Festival Steam 2024

Inaugurata il 13 maggio la seconda edizione del “Festival Steam” curato dall’IC Ennio Morricone.

Cinque giorni pieni di eventi quelli promossi dall’ IC Ennio Morricone con il patrocinio del IV Municipio di Roma. Una serie di eventi, dislocati presso le varie sedi dell’istituto, che si concluderanno il prossimo 17 maggio dedicati ai diversi linguaggi della pittura, dello sport, del movimento, della fotografia, della tecnologia 3D, della matematica, della robotica, delle lingue, della lettura e della musica presenti in maniera trasversale tra le discipline.

Un programma di eventi organizzati e preparati secondo la metodologia STEAM. Quest’anno scolastico la scuola ha adottato il tema del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, come tema comune delle varie attività proposte: “l’agri … cultura ci nutre e disegna il paesaggio”.

Un calendario ricco di appuntamenti quello in programma che offrirà moltissimi incontri interessanti ed anche ricchi di spettacolo come il concerto che si terrà Il 16 maggio alle 19 presso il Teatro Fellini di via Belforte del Chienti, 24 che vedrà protagonista la Italia Brass Band.

Daniele Bianchini

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati