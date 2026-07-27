Anagnina, sterpaglie in fiamme all’ingresso della Metro A: intossicata una donna

Un nuovo rogo di vegetazione incolta torna a bruciare le periferie capitoline, sfiorando questa volta le infrastrutture del trasporto pubblico.

Un violento incendio di sterpaglie è divampato a ridosso della stazione Anagnina (Metro A), trasformando l’area circostante in un’emergenza d’aria irrespirabile e mandando in tilt la circolazione del quadrante.

Il bilancio sanitario registra una donna di 42 anni, di nazionalità italiana, rimasta probabilmente intossicata, dopo aver inalato i fumi opachi generati dalla combustione.

I caschi bianchi presenti sul posto hanno sollecitato l’invio tempestivo degli operatori del 118, che hanno assistito la cittadina trasferendola sotto le cure del personale medico.

Muro di fumo sulle strade: scattano i sigilli alla viabilità

L’avanzata delle fiamme ha imposto un blitz coordinato per evitare che il rogo attecchisse sulle strisce di asfalto limitrofe e sui fabbricati della rete sotterranea. La macchina dei soccorsi si è attivata su più fronti:

I soccorsi sul campo: le autobotti dei Vigili del Fuoco hanno operato spalla a spalla con i volontari della Protezione Civile per contenere le fiamme e bonificare i focolai residui;

Polizia Locale in azione: le unità del VII Gruppo Tuscolano hanno cinturato il perimetro, schermando il perimetro operativo dei pompieri e instradando gli automobilisti disorientati;

Sbarramenti al traffico: per garantire l’incolumità pubblica e agevolare i mezzi di soccorso, i vigili hanno chiuso al transito il segmento viario compreso tra via Giacomo Delitala e via Vincenzo Giudice.

Entrambe le arterie sono state completamente blindate per tutta la durata delle manovre d’estinzione e bonifica, mentre restano da accertare le cause dell’innesco in un’altra giornata da bollino rosso per i roghi urbani a Roma.

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