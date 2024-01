Anagrafe e Stato Civile, fermo dei servizi al pubblico per rinnovo piattaforma

Il Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti, con nota prot. n. NC/219 del 15.01.2024, rende noto che dalle 15 di sabato 20 alle 8 di Lunedi 22 Gennaio 2024 si verificherà un fermo tecnico delle attività amministrative di Anagrafe e Stato Civile, per l’entrata in esercizio del sistema SIPO reingegnerizzato per gli ambiti Stato Civile ed Elettorale.

In particolare, nell’ambito dei servizi anagrafici e di stato civile, non avranno luogo le aperture straordinarie municipali e dei PIT per il rilascio delle CIE “Open day”, mentre sarà assicurata l’erogazione dei servizi disponibili in modalità on line “Rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile” e presentazione di istanza di cambio di residenza “CRI on line”.