Ancora degrado. Non c’è pace per il Mercato Insieme

Fuori gli Ignavi dal Municipio V. Questo è il grido che esce spontaneo da chi si reca a fare acquisti e/o frequentare i locali del plateatico costruito dalla Edilpark nell’ambito di una convenzione con una pessima esecuzione delle opere e per di più in parte su terreni NON di proprietà Comunale.

Cittadini che prima si devono districare tra la monnezza degli abusivi che operano fin dentro la struttura mercatale, poi stare attenti ad attraversare viale della Primavera a causa dei furgoni degli ambulanti in sosta è infine l’AGS del Mercato che dopo aver lottato per oltre TRE ANNI al fine di ottenere la rimozione dei rifiuti dalla scala di Sicurezza che conduce ai box auto sottostanti, ha visto qualche giorno fa un disperato senza una dimora realizzarvi una sorta di alloggio. E questo, va detto, “grazie all’ignavia delle istituzioni locali e con responsabilità che vanno equamente distribuite su più figure.

Un alloggio di fortuna sotto un vano scala che conduce al ristorante sovrastante, ovviamente senz’acqua e per wc utilizza i pochi metri dell’area verde antistante.

Intervenga la Polizia Locale chiedono dall’AGS e soprattutto il Servizio Sociale al fine di dare aiuto e trovare una sistemazione a questo essere umano certamente non benestante!