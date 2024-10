Ancora un morto sulle strade di Roma: investito un romeno di 54 anni

Un drammatico incidente si è verificato ieri, 7 ottobre, a Roma, quando un uomo di 54 anni, di nazionalità romena, è stato travolto da una Jeep Compass condotta da un 56enne italiano. L’episodio mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio su viale Palmiro Togliatti, precisamente all’altezza del civico 453, nella zona di Torre Spaccata.

Nonostante i rapidi interventi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, che ha tentato disperatamente di rianimare il pedone, per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violento e ha lasciato la comunità in stato di shock.

La prima ricostruzione fornita dagli agenti della polizia locale del Gruppo V Casilino, che hanno effettuato i rilievi del caso, ha rivelato che l’uomo potrebbe essere un senza dimora, ma ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

Il conducente della Jeep, immediatamente fermatosi per prestare soccorso, è stato sottoposto a esami alcolemici e tossicologici presso il policlinico di Tor Vergata, come previsto dalla prassi in questi casi.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, per capire le cause di questo tragico evento.

