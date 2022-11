“Giovedì 1° dicembre sarò a Palazzo Valentini in via IV Novembre per partecipare alla presentazione del volume ‘Antonio Cederna: un giro d’orizzonte. Scritti, discorsi parlamentari e proposte di legge’ a cura di Andrea Costa e Sauro Turroni in programma alle ore 17. Oltre agli autori del libro e all’urbanista Paolo Berdini che saranno i relatori dell’incontro, interverranno per i saluti istituzionali il presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, Giammarco Palmieri e il delegato Ambiente di Città Metropolitana, Rocco Ferraro. Prenderanno parte all’evento: Emma Tagliacollo, segr.IN.Arch Lazio; Vezio De Lucia, urbanista; Rita Paris, presidente “R. Bianchi Bandinelli”; Riccardo Mastrorillo, Fondazione Critica Liberale. Modera: Grazia Francescato, ambientalista ed ex presidente dei Verdi. In questa occasione ripercorreremo la vita e le azioni di Antonio Cederna annoverato tra i padri dell’ambientalismo italiano la cui eredità vive oggi in tutti coloro che hanno a cuore la transizione ecologica e si battono per la tutela e la giustizia ambientale che è sinonimo di giustizia sociale. Un uomo lungimirante che con le sue intuizioni ha ridefinito i valori urbanistici e di gestione del territorio dando uno dei contributi più positivi alla recente storia sociale e culturale del nostro Paese. L’incontro è organizzato dal Gruppo capitolino Europa Verde Ecologista in collaborazione con il Comitato Roma 150, MiC – Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, Fondazione Critica Liberale, BIBLION edizioni”. Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista, Nando Bonessio.

