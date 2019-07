Il professor Antonio Perelli ci ha lasciati, esattamente così come ha vissuto, con eleganza, la stessa eleganza che ci regalava generosamente stando sul palcoscenico o fuori, bastava uno sguardo, un sorriso.

Il vuoto che lascia è incolmabile, ma, a pensarci bene, se non l’avessimo conosciuto, quello sarebbe stato il vuoto. Senza Antonio siamo più poveri, è vero; ma ci ha lasciato una ricchezza morale e culturale che nessuno potrà toglierci.

Il fascino del Professore che ti coinvolge anche dove l’autore è “minore”; trovava in ogni scrittore l’anima e l’essenza della composizione con poche parole, come pennellate sulla tela della vita.

Ci lascia una interminabile impronta, una traccia, un profumo meraviglioso di conoscenza di ogni arte e virtù.

Il professor Antonio Perelli (Cuneo 5/12/1946-Roma 4/7/2019) ha insegnato ed è stato vice preside al Francesco d’Assisi di Centocelle

Le esequie si terranno sabato 6 luglio 2019 presso la Chiesa Parrocchiale Sacra Famiglia di Nazareth, piazzale delle Gardenie 45, ore 11