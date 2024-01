Anzio, fiamme in un appartamento: illesi gli occupanti

Tanta paura nel pomeriggio di oggi – Mercoledì 3 Gennaio 2024 – dove un incendio è divampato in un’abitazione ad Anzio, in via Belgio.

Le fiamme sono scaturite dalla bombola di una stufa a gas, e hanno avvolto la stanza dell’appartamento dove si trovava una donna, che però non è rimasta né ferita né intossicata.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Anzio che, insieme ai vigili del fuoco, hanno domato le fiamme. Lo stabile è stato dichiarato inagibile per 48 ore.