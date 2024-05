Anzio, rubavano pneumatici alle auto in sosta: quattro arrestati

I Carabinieri della Stazione di Anzio hanno arrestato quattro persone, di 18, 22 e 29 anni, tra cui una ragazza di 19 anni, tutti italiani, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

La scorsa notte, la pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in via delle Viole, nel territorio del comune di Anzio, a seguito di una chiamata al 112 N.U.E. che segnalava un furto in atto su un’autovettura.

I militari, che da alcuni giorni erano sulle tracce di una cosiddetta banda che rubava gli pneumatici dalle auto parcheggiate a bordo strada, giunti sul posto, con l’ausilio di un’altra pattuglia della Compagnia di Anzio, hanno sorpreso i quattro ragazzi, mentre erano intenti a smontare le ruote posteriori di una Fiat 500 L, in sosta.

Immediatamente bloccati, e perquisita l’auto a loro in uso, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, attrezzi da meccanico utilizzati per lo smontaggio degli pneumatici e diversi mattoni, che avrebbero poi utilizzato e lasciato sotto l’auto vandalizzata.

Per questo motivo, i quattro indagati sono stati accompagnati in caserma e successivamente condotti dinanzi all’Autorità Giudiziaria, per il giudizio direttissimo, dove al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in caserma per tutti e quattro.

