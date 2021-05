Aperto due giorni a settimana lo Sportello anagrafico di via Dameta a La Rustica

Discreta l’affluenza al nuovo punto anagrafico di via Dameta a La Rustica che, aperto per due giorni a settimana, consente ai cittadini specialmente quelli anziani di non doversi recare agli storici uffici di via Prenestina,510 e di vía di Torre Annunziata,1.

È bene tuttavia ricordare che questi ultimi hanno carenze di personale e un arretrato e attese di molte settimane per fornire prestazioni.

Sono gli stessi sindacati a denunciare una situazione non certamente rosea ma che non ha impedito alla Direzione di avallare una scelta della compagine guidata dal presidente Boccuzzi ad aprire un ufficio pubblico per due giorni a settimana.

Fuori la piccola postazione, “che non può certo ospitare una sala d’attesa“ un gruppetto di cittadini che ovviamente saranno costrette a sopportare, quando ci saranno, le condizioni atmosferiche. Si prevedono purtroppo mesi terribili cadenzati dalla calura, dal freddo e dalla pioggia.

Non ci resta che sperare un aumento di personale (peraltro promesso dall’Assessore Capitolino A.De Santis il giorno dell’inaugurazione) da destinare a tutti gli uffici compresi quello di via Dameta dove è auspicabile una salute di ferro per i due operatori

La presa di posizione di denuncia di CGIL. CISL UIL

